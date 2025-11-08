Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Importanti interpreti e registi del teatro e del cinema portano al Teatro Radar di Monopoli i loro spettacoli. Tra nuove produzioni e pièce che hanno conquistato il grande pubblico sui palcoscenici di tutta Italia: Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Luca Saccoia, Stefano Braschi e Caterina Filograno. Cinque spettacoli sul bisogno di riscatto e la potenza della rinascita, per ridere delle ipocrisie della società, senza dimenticare la lezione dei classici.

È questa la promessa della stagione teatrale 2025.26, intitolata Rinascenza, con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte per Teatri di Bari, e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura di Monopoli, che anche quest’anno affida al Teatro della Città di rilevante interesse culturale la programmazione dello storico edificio. Un cartellone che intreccia visioni dei classici e nuove drammaturgie, indagando con linguaggi diversi le fragilità e i desideri del presente, il peso delle eredità familiari, i meccanismi del potere e dell’inganno, fino al mistero dell’identità e dell’amore.

In aggiunta alla programmazione serale non mancherà uno spazio pensato per le scolaresche del territorio, con cui approfondire temi cardine della drammaturgia, con i matinée programmati fino ad aprile 2026. A conferma della vocazione del Teatro Radar come luogo vivo e condiviso, capace di accogliere pubblici ed età diverse.

Con Rinascenza il teatro si offre ancora una volta come casa delle storie e degli incontri, specchio critico e immaginifico della società, ma anche come rifugio di emozioni, un palcoscenico che restituisce alla comunità il senso più profondo del suo essere insieme.

Gli spettacoli in scena

La stagione si apre il 5 dicembre: per la prima volta a Monopoli il nuovo spettacolo della pugliese Caterina Filograno, attrice e autrice capace di raccontare l’intimità delle relazioni contemporanee: Anche in casa si possono provare emozioni forti. Con un cast tutto al femminile – Gloria Busti, Caterina Filograno, Francesca Porrini, Simona Senzacqua e Maria Grazia Sughi – una coproduzione Teatri di Bari, Teatro di Sardegna e Teatro Stabile di Torino che esplora il peso delle origini e l’eredità genetica, restituendo un’indagine lucida e personale sul rapporto tra passato e presente.

Per le festività, il 20 dicembre, il palcoscenico accoglie un classico di Eduardo de Filippo: Natale in casa Cupiello, diretto da Lello Serao, finalista ai Premi Ubu 2023 e vincitore del Premio Hystrio Twister 2024. Un allestimento originalissimo dove un attore umano, Luca Saccoia, interagisce sulla scena con le marionette per rievocare tutti i personaggi della commedia che ha fatto grande in tutto il mondo il teatro eduardiano. Lo spettacolo diretto da Lello Serao reinterpreta l’icona del presepe come orizzonte ciclico tra nascita e morte, memoria e rinnovamento.

La programmazione del nuovo anno si apre l’11 gennaio con Tartufo, diretto e adattato da Michele Sinisi, regista noto per le sue riletture radicali dei classici. Con il suo approccio ironico e corrosivo, Sinisi restituisce al capolavoro di Molière tutta l’ambiguità di un personaggio che è insieme predicatore e impostore, quel Tartufo che è capace di insinuarsi nelle pieghe della debolezza altrui, sfruttando fede e apparenza per ottenere potere. Lo spettacolo è interpretato da Stefano Braschi, Sara Drago, Donato Paternoster, Bianca Ponzio, Bruno Ricci, Giulia Rossoni, Lorenzo Terenzi, Adele Tirante e Angelo Tronca.

Segue il 19 gennaio Qualcosa è andato storto, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Carlo Buccirosso, maestro della commedia napoletana, che porta in scena la vicenda di Corrado Postiglione, avvocato di provincia alle prese con un intricato groviglio familiare. Una commedia amara e irresistibile che riflette sulle nevrosi domestiche e sulle verità taciute, con l’ironia e la sensibilità che contraddistinguono l’attore-regista. Con lui sul palco Elvira Zingone, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Stefania Aluzzi, Matteo Tugnoli, Fabrizio Miano e Tilde Spirito.

Chiude la stagione serale il 3 febbraio L’arte della truffa, commedia scritta Augusto e Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. Grande protagonista è Biagio Izzo, assoluto mattatore della comicità partenopea. Insieme a Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale dà vita a una storia che, tra colpi di scena e risate, mette in moto un intreccio di inganni e rivelazioni all’interno di una famiglia borghese napoletana.

Botteghino

I biglietti e gli abbonamenti della stagione teatrale 2025.26 Rinascenza del Teatro Radar sono rimasti invariati rispetto alle ultime stagioni: 28 euro per la platea e 25 per la galleria, ulteriore riduzione a 20 euro per la platea e 18 euro per la galleria per gli spettacoli con Luca Saccoia, Stefano Braschi e Caterina Filograno. Si possono acquistare a partire dal 27 ottobre, dopo la prelazione riservata agli abbonati, al botteghino (via Magenta 71, Monopoli, attivo dal martedì al venerdì ore 17-19) e online sul circuito Vivaticket.com. Disponibile anche un abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli a prezzo ridotto. Per informazioni: 335 756 47 88 | info@teatroradar.it.

La stagione teatrale 2025.26 del Teatro Radar di Monopoli è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli -Assessorato alla Cultura.

«Con la nuova stagione teatrale del Teatro Radar, rinnoviamo l’impegno nel valorizzare la cultura come motore di crescita e di comunità – spiega il sindaco di Monopoli, Angelo Annese – I cinque spettacoli in programma rappresentano solo l’inizio di una proposta più ampia, pensata per offrire al pubblico momenti di intrattenimento, riflessione e qualità artistica. Crediamo fortemente che investire nella cultura significhi investire nel futuro della città: per questo continueremo a sostenere con convinzione ogni iniziativa che renda Monopoli sempre più viva, partecipe e creativa».

«La stagione teatrale del Radar vuole parlare a pubblici diversi, offrendo spettacoli capaci di emozionare, far riflettere e divertire – ricorda l’assessore alla Cultura di Monopoli, Rosanna Perricci – Dal grande Carlo Buccirosso con “Qualcosa è andato storto” alla reinterpretazione moderna di Tartufo, passando per l’intramontabile Natale in casa Cupiello e l’energia comica di Biagio Izzo, la nostra programmazione tocca corde diverse ma con un filo comune: la qualità e la passione per il teatro. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questo progetto e invito i cittadini a vivere il Radar come la casa della cultura di Monopoli, un luogo aperto, accogliente e pieno di vita».

«La parola chiave di questa stagione è Rinascenza: un augurio e un invito a trovare nuove forme e nuovi slanci in un mondo che sta cambiando intorno a noi in modo velocissimo e turbolento – aggiunge il presidente onorario di Teatri di Bari, Nicola Lagioia – L’arte di per sé è una continua trasfigurazione, un continuo cambiamento, quindi è essa stessa una Rinascenza. Buona stagione a tutti!».

«La stagione 2025.26 del Teatro Radar porta ancora una volta a Monopoli una programmazione di grande pregio – commenta Mariella Pappalepore, presidente di Teatri di Bari – che siamo sicuri saprà incontrare l’interesse di un pubblico sempre più vasto. Un teatro che spazia dalla comicità raffinata al racconto del presente, con grandi registi e interpreti che al meglio rappresentano la Rinascenza che fa da fil rouge alla programmazione firmata da Teresa Ludovico e Gianni Forte. Una Stagione resa possibile grazie al sostegno costante dell’amministrazione comunale; una collaborazione che negli anni ci ha permesso di valorizzare un contenitore culturale di valore come il Radar».