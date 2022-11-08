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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, ecco dove si possono accendere i termosifoni da oggi Ai sensi del decreto sul risparmio energetico

8 Novembre 2022
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Riscaldamenti accesi: da oggi si può dalla Valle d’Itria ad altre zone di tarantino, barese, Bat e foggiano oltre che,  ovviamente, in altre zone d’Italia.

Il decreto del ministro della Transizione ecologica prevede delle esenzioni, come ad esempio per le piscine.

Zona C (giallo): nove ore giornaliere dal 22 novembre 2022 al 23 marzo 2023

Zona D (verde): undici ore giornaliere dall’8 novembre 2022 al 7 aprile 2023

Zona E (azzurro): tredici ore giornaliere dal 22 ottobre 2022 al 7 aprile 2023

Temperatura massima di 19 +/- 2 gradi centigradi

Ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, allegato A parte 3 fra gli altri Comuni ai margini delle varie zone:

In zona C si trovano Cagnano Varano, Carapelle, Carpino, Isole Tremiti, Orta Nova, Rodi Garganico, Vieste, Zapponeta (Foggia)

In zona D ci sono Acquaviva della Fonti,  Adelfia, Alberobello, Altamura, Binetto, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte,  Corato, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Noci, Poggiorsini, Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Turi (Bari); Ceglie Messapica, Cisternino, Villa Castelli (Brindisi); Spinazzola (Bat); Castellaneta, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Mottola (Taranto).

In zona E: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Bovino, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monte Sant’Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Rignano Garganico, Rocchetta Sant’Antonio, San Marco La Catola, Sant’Agata di Puglia, Volturino.

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