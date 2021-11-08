Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 08 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 43
Provincia di Bat: -1
Provincia di Brindisi: 4
Provincia di Foggia: 50
Provincia di Lecce: 47
Provincia di Taranto: 5
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 2
3.492
Persone attualmente positive
151
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 99.976
Provincia di Bat: 28.485
Provincia di Brindisi: 21.774
Provincia di Foggia: 48.520
Provincia di Lecce: 32.233
Provincia di Taranto: 41.834
Residenti fuori regione: 1.012
Provincia in definizione: 520