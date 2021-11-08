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Puglia: 274354 positivi a test corona virus, incremento di 150 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

8 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 08 novembre 2021

150

Nuovi casi

15.230

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 43
Provincia di Bat: -1
Provincia di Brindisi: 4
Provincia di Foggia: 50
Provincia di Lecce: 47
Provincia di Taranto: 5
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 2
3.492

Persone attualmente positive

151

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

274.354

Casi totali

4.333.007

Test eseguiti

264.010

Persone guarite

6.852

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 99.976
Provincia di Bat: 28.485
Provincia di Brindisi: 21.774
Provincia di Foggia: 48.520
Provincia di Lecce: 32.233
Provincia di Taranto: 41.834
Residenti fuori regione: 1.012
Provincia in definizione: 520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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