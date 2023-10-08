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“Un attacco ignobile”: da Bari il console di Israele De Santis: fiducioso della vicinanza concreta con un fermo atto di condanna

8 Ottobre 2023
noinotizie

Di seguito il comunicato:

“Un attacco ignobile di vera e propria guerra verso Israele ed i suoi cittadini è tuttora in corso. Una guerra di matrice terroristica, a cui lo Stato di Israele e tutti gli Stati democratici devono rispondere con fermezza e senza tentennamenti. Anche le autorità religiose e tutte le forze politiche a prescindere dal colore devono fermamente condannare Hamas e tutti i loro fiancheggiatori sia che essi siano fiancheggiatori “operativi” sia che lo siano di carattere ideologico. Invito anche le istituzioni regionali di Puglia, Basilicata e Molise a condannare fermamente questo attacco ad una delle più importanti democrazie del mondo.

“In Puglia in questi giorni abbiamo dimostrato il legame tra Puglia ed Israele relativamente ad eventi culturali in corso, sono fiducioso che la vicinanza sia anche dimostrata concretamente con un atto fermo di condanna a questi attacchi che sono veri e propri atti di guerra. È chiaro ancora una volta e con tutta evidenza chi è l’aggressore e chi l’aggredito. ”

“Ai nostri fratelli israeliani va il mio solo abbraccio ed il mio profondo cordoglio anche a nome di tanti pugliesi, molisani e lucani”. Cos? il console onorario d’Israele di Puglia, Molise e Basilicata, Luigi De Santis


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