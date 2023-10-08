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8 Maggio 2026
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Friuli, investito mentre rileva incidente: ferito carabiniere originario di Martina Franca Ha riportato conseguenze non gravi

8 Ottobre 2023
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Il militare quarantenne, originario di Martina Franca ed in servizio a Latisana era impegnato venerdì notte a rilevare un incidente stradale: scontro auto-cinghiale. Mentre svolgeva il suo lavoro è stato investito da un’auto che aveva invaso la corsia che non era quella della sua marcia. Stando a ricostruzioni dell’accaduto il conducente era in stato di ebbrezza. Il carabiniere pugliese è rimasto lievemente ferito e dopo la notte trascorsa in ospedale è stato dimesso con prognosi di due settimane. Denunciato il guidatore.

 

 

 

 

 

 

 

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