Il militare quarantenne, originario di Martina Franca ed in servizio a Latisana era impegnato venerdì notte a rilevare un incidente stradale: scontro auto-cinghiale. Mentre svolgeva il suo lavoro è stato investito da un’auto che aveva invaso la corsia che non era quella della sua marcia. Stando a ricostruzioni dell’accaduto il conducente era in stato di ebbrezza. Il carabiniere pugliese è rimasto lievemente ferito e dopo la notte trascorsa in ospedale è stato dimesso con prognosi di due settimane. Denunciato il guidatore.