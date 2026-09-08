Secondo il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore, per oggi e domani Bari è da considerarsi in codice giallo. Ieri era allerta arancione. Non ci sono più fra le 27 città campione in tutta Italia, località in codice rosso.

Nei prossimi giorni, a partire da domani prevalentemente, si prospetta un abbassamento brusco delle temperature iniziando dal nord. Precipitazioni che nella seconda parte della settimana interesseranno anche la Puglia, stando alle previsioni. Oggi allerta gialla per temporali in Umbria e in parte dell’Abruzzo.