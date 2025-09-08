Scrive Antonio Decaro:

Fino a ieri chi doveva prendere un autobus a Bari, per lavoro, studio o turismo, doveva farlo in mezzo al traffico, con rischi per la propria sicurezza e disagi per tutti. Da oggi c’è un terminal bus moderno e sicuro: 19 stalli per i bus e servizi efficienti per i viaggiatori. Un’opera voluta dal Comune di Bari realizzata dal gruppo Ferrovie dello Stato, che migliora la vita di chi viaggia e il traffico di tutta la città.

Attraversare le città, ascoltare i cittadini e trovare soluzioni concrete: è quello che ho provato a fare in questi anni. Ed è quello che voglio continuare a fare, da ora in poi, per tutta la Puglia.