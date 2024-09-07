Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Con una programmazione di altissima qualità parte il 27 settembre la seguitissima rassegna “Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole“, che quest’anno propone otto imperdibili spettacoli. Per festeggiare la sua XV edizione, Musica Civica sceglie di inaugurare la stagione al Teatro Petruzzelli di Bari, per poi tornare, per i successivi 7 appuntamenti, al Teatro Giordano di Foggia.

L’edizione 2024 vanta un cartellone di altissimo profilo che vede protagoniste celebri personalità della cultura, della musica e della danza. Lo spettacolo inaugurale è fissato per venerdì 27 settembre al Teatro Petruzzelli di Bari. In scena “Puccini, Puccini, che cosa vuoi da me?“, in cui lo straordinario attore Toni Servillo, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dalla maestra Gianna Fratta, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la musica di Giacomo Puccini, nel melologo immaginato e scritto da Giuseppe Montesano. Per l’occasione l’Associazione Musica Civica prevede l’organizzazione del viaggio in pullman per i propri abbonati.

Domenica 6 ottobre, una serata dedicata alle composizioni di due grandi compositori: Čajkovskij e Dvořák, dal titolo “Dal Nuovo Mondo“. Sul palco, ad eseguire il Concerto per violino op. 35 di Čajkovskij, Vadim Repin, violinista eccelso e personalità artistica di grande rilievo nel panorama musicale contemporaneo.

Il 13 ottobre sul palco del Teatro Giordano si esibirà una delle voci più riconoscibili ed amate del panorama italiano: Noemi. In questo concerto, impreziosito dalla presenza dell’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Valter Sivilotti, ascolteremo alcuni tra i suoi brani più celebri, tra cui il suo ultimo singolo “Non ho bisogno di te”, e tantissimi altri.

Si continua domenica 27 ottobre con Vision String Quartet, uno dei più raffinati quartetti d’archi della scena contemporanea, che investirà il pubblico con un’esplosione di energia unica. “Spectrum“, che dà il nome al concerto, è il recente lavoro compositivo e discografico del quartetto, una raccolta di composizioni d’ispirazione folk, pop, rock, funk, minimal e cantautorale.

Il 17 novembre sarà la volta di un altro concerto che resterà nella memoria di ognuno “Ci vorrebbero mille canzoni“. Protagonista assoluta della serata sarà Amii Stewart, un’artista con una blasonata e lunga carriera in Italia e all’estero. In un viaggio che dà ampio spazio alla musica cantautorale italiana, ma che tocca anche capisaldi della musica pop internazionale, la voce della regina della dance anni ’80 viene accompagnata da una orchestra sinfonica, l’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Piero Romano, in grado di valorizzare la voce e le doti interpretative di una vera star della musica internazionale.

La rassegna prosegue domenica 24 novembre con “Il Golfo Magico, ovvero Mozart a Napoli“. Lo spettacolo racconta, in un intreccio di parole e musica, non semplicemente i fatti che segnarono la vorticosa avventura napoletana di Mozart, ma l’immagine di una città in pieno fermento e del suo rapporto complicato, vitale, malinconico, stupito con il compositore, tracciando in maniera leggera e divertita un ritratto d’epoca e un elogio della musica il cui respiro è inevitabilmente europeo. La storia, scritta e narrata da Stefano Valanzuolo, si intreccia con le musiche di Mozart riproposte da Solis String Quartet e da Ramin Bahrami, pianista dall’importantissima carriera internazionale.

Domenica 15 dicembre sarà dedicata alla danza. La serata si aprirà con la conversazione “Danzare l’armonia dell’universo” con Dinko Fabris, uno dei musicologi italiani più conosciuti a livello internazionale; a seguire l’esibizione della compagnia eVolution Dance Theater famosa, in Italia e nel mondo, per produzioni in grado di ipnotizzare, affascinare e divertire il pubblico di ogni età. La compagnia è composta da artisti selezionati fra danzatori, illusionisti, contorsionisti, ginnasti in grado di portare in scena spettacoli eleganti e potenti, enfatizzati da un’illuminazione futuristica, effetti speciali, scenari interattivi e una selezione musicale accattivante. “Cosmos” sarà un viaggio attraverso mondi sconosciuti, in cui scienza e comprensione cedono il passo all’immaginazione.

L’edizione 2024 di Musica Civica si concluderà domenica 22 dicembre. E quale modo migliore per salutare il nostro pubblico e augurargli buone feste se non con un concerto di The Swingle Singers, uno dei gruppi vocali a cappella più ammirati e amati al mondo. I vincitori di 5 Grammy Awards presenteranno uno spettacolo di ispirazione folk e jazz accanto a canti tradizionali e festivi. Evocando mondi ghiacciati, coperte di neve e canti al caminetto, le voci e il suono inconfondibile dei Singers ci accompagnerà verso il Natale.

L’evento è cofinanziato dall’ Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. PO Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8. Inoltre Musica Civica gode delle sovvenzioni del Ministero della Cultura e di numerosi partner e sponsor come Hergo Renewables S.p.A. (Plenitude 65%, Infrastrutture S.p.A. 35%) main sponsor dell’iniziativa, Fondazione dei Monti Uniti, Capobianco Macchine per l’agricoltura, Capobianco Organic Farm, Banca Mediolanum e del supporto della Fondazione Apulia felix.

Vendita abbonamenti a partire dal 9 settembre al botteghino del Teatro Umberto Giordano per i vecchi abbonati che vorranno esercitare il diritto di prelazione a valere sullo stesso posto (lunedì 9 e martedì 10 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17) e da mercoledì 11 per tutti i nuovi abbonati (mercoledì 11 e venerdì 13 dalle 9 alle 13 e giovedì 12 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17).

Prezzi abbonamento: da 90 a 130 euro, a seconda della tipologia di posto.

Vendita biglietti per singolo spettacolo: eventi del 27 settembre (Toni Servillo), 13 ottobre (Noemi), 17 novembre (Amii Stewart): da 15 a 33 euro. Eventi del 6 e 27 ottobre, 24 novembre, 15 e 22 dicembre: da 10 a 18 euro.

I biglietti per lo spettacolo del 27 settembre saranno in vendita dal 9 settembre al botteghino del Teatro Giordano e online su vivaticket.it; i biglietti per tutti gli altri spettacoli saranno in vendita dall’1 ottobre online su vivaticket.it e a partire dalle 17 del giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro.

Per ulteriori informazioni:

tel. 0881711798 – email: musicacivica@gmail.com