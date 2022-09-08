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Puglia, bando per la riqualificazione di trulli ed edifici tipici delle aree agricole Oggi presentazione

8 Settembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Giovedì 8 settembre 2022 alle ore 15.00, è in programma la presentazione tecnica del bando della Sottomisura 7.6 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia nella sede del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 45,47 – Bari.

Durante l’incontro tecnico saranno illustrati dall’assessore regionale all’Agricoltura, dall’Autorità di Gestione e dalla responsabile della sottomisura 7.6, i dettagli dell’avviso pubblico, pubblicato con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 119 del 5 agosto 2022 e che sarà operativo dalle ore 12.00 del 12 settembre 2022.

L’avviso pubblico della sottomisura 7.6, dedicata al “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente“, si rivolge a proprietari privati di architetture rurali in pietra o in tufo, espressione dell’identità del paesaggio rurale quali trulli, lamie, casedde e pagliare ed è finalizzato al recupero degli stessi mediante il sostegno delle spese materiali relative ad investimenti di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.


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