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8 Maggio 2026
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Puglia: 265267 positivi a test corona virus, incremento di 243 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

8 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 08 settembre 2021

243

Nuovi casi

15.241

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 94
Provincia di Bat: 49
Provincia di Brindisi: 16
Provincia di Foggia: 16
Provincia di Lecce: 60
Provincia di Taranto: 10
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: -1
3.978

Persone attualmente positive

213

Persone ricoverate in area non critica

26

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

265.267

Casi totali

3.393.145

Test eseguiti

254.555

Persone guarite

6.734

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.728
Provincia di Bat: 27.746
Provincia di Brindisi: 20.998
Provincia di Foggia: 46.708
Provincia di Lecce: 30.195
Provincia di Taranto: 40.473
Residenti fuori regione: 970
Provincia in definizione: 449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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