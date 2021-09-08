Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 08 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 94
Provincia di Bat: 49
Provincia di Brindisi: 16
Provincia di Foggia: 16
Provincia di Lecce: 60
Provincia di Taranto: 10
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: -1
3.978
Persone attualmente positive
213
Persone ricoverate in area non critica
26
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.728
Provincia di Bat: 27.746
Provincia di Brindisi: 20.998
Provincia di Foggia: 46.708
Provincia di Lecce: 30.195
Provincia di Taranto: 40.473
Residenti fuori regione: 970
Provincia in definizione: 449