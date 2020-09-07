“Sono stata una delle promotrici della protesta contro Salvini, ero lì con lo striscione e tanta voglia di gridare, ma abbiamo deciso di voltargli le spalle alzando un libro perché solo con la cultura azzittiremo i suoi sproloqui e il suo millantare amore per la Puglia quando fino a ieri eravamo solo dei rozzi senza voglia di lavorare”. Lo dice Antonella Siliberto, consigliera comunale di Villa Castelli.