rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Villa Castelli: la protesta nei confronti di Salvini è con i libri alzati Consigliera comunale: "fino a ieri eravamo solo dei rozzi senza voglia di lavorare"

8 Settembre 2020
IMG 20200908 060915

“Sono stata una delle promotrici della protesta contro Salvini, ero lì con lo striscione e tanta voglia di gridare, ma abbiamo deciso di voltargli le spalle alzando un libro perché solo con la cultura azzittiremo i suoi sproloqui e il suo millantare amore per la Puglia quando fino a ieri eravamo solo dei rozzi senza voglia di lavorare”. Lo dice Antonella Siliberto, consigliera comunale di Villa Castelli.

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

IMG 20200114 102646

Trasfusione di sangue infetto nel 1974: risarcimento di ottocentomila euro ai familiari di un uomo di Martina Franca morto nel 2008 Tribunale di Lecce, sentenza di primo grado

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione