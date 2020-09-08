rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Fra i migliori stabilimenti balneari d’Italia quattro pugliesi: top a Chiatona e Polignano a Mare Rispettivamente fra i beach bar e i lidi tradizionali. Il migliore in assoluto è di Senigallia

8 Settembre 2020
best beach 2020 bagni 77 senigallia

Di seguito un comunicato diffuso da Mondo balneare:

Sono ben quattro i lidi pugliesi a essere entrati tra i migliori stabilimenti balneari d’Italia. Anche quest’anno il concorso Best Beach, l’unica iniziativa nazionale che premia le spiagge italiane d’eccellenza, registra un ottimo piazzamento della Puglia grazie ai voti del pubblico, che nel complesso hanno superato i centomila.

A dominare nella categoria “Best Beach Bar“, dove si sono iscritti gli stabilimenti balneari più all’avanguardia nel settore del food & beverage, è il Rilcado Beach di Chiatona, in Puglia, che ha ottenuto ben 16.470 voti. Pugliese è anche il secondo classificato, La Roca Solarium Beach di Manfredonia, con 15.092 voti. Sul terzo gradino del podio troviamo invece il Sunset Beach Club di Palmi (Reggio Calabria) con 2.688 voti.

Per quanto riguarda la categoria “Best Italian Beach“, dedicata ai tradizionali stabilimenti balneari all’italiana, vince per il terzo anno consecutivo il Cala San Giovanni di Polignano a Mare (Puglia) con 3.206 voti. Seguono il Lido Pantarei di Torre Mileto (Puglia) con 1.509 voti e il Lido Montenuovo Beach di Pozzuoli (Campania) con 811 voti.

Nessun lido pugliese è invece entrato tra i primi classificati della categoria “Best Beach Design“, che premia gli stabilimenti d’eccellenza in termini di architettura e arredamento. Qui infatti troviamo in ordine il Lido Baiadèra di Oliveri (Sicilia), scelto da 12.012 voti; il Lido Sabbia d’Oro di Scanzano Jonico (Basilicata), con 6.518 voti; e i Bagni 77 di Senigallia (Marche) con 674 voti, che hanno anche ottenuto il primo premio assoluto “Best Beach” assegnato da una giuria di esperti.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

687449776 10242482887996638 1139527827723559888 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

HFYQnusagAAuI4e

I due dispersi pugliesi: da oltre un mese il 53enne nel crollo del ponte in Molise, da venerdì il surfista nel mare salentino Ricerche

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione