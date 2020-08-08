Nelle scorse ore sono stati diffusi gli esiti di fue sondaggi relativi alle elezioni regionali del.20 e del 21 settembre.
Quello di Gpf dà in testa Michele Emiliano con quattro punti percentuali di vantaggio nei confronti di Raffaele Fitto.
Ieri pomeriggio sono stati poi diffusi i risultati del sondaggio Dire-Techné: fra gli altri risultati, Raffaele Fitto in testa con cinque punti percentuali di vantaggio nei confronti del secondo, Michele Emiliano.
In entrambi i casi, via via gli altri cinque in lizza per la presidenza della Regione Puglia.