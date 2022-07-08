Masseria Galeone, in territorio di Martina Franca: il rilevatore della protezione civile ha misurato 33,6 millimetri di pioggia fra mezzanotte e mezzogiorno. Praticamente l’abbondante pioggia di metà mattina che nel centro urbano di Martina Franca ha fatto registrare circa 28 millimetri di pioggia. Ad Altamura sono poco più di trenta. Bollettino di aggiornamento della protezione civile della Puglia (da cui è tratta l’immagine) risalente alle 9,18: San Severo in codice arancione per rischio idrogeologico.