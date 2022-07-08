rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

San Severo in codice arancione per rischio idrogeologico, a Martina Franca ed Altamura le maggiori piogge stamattina Protezione civile, meteo: maltempo, bollettino di aggiornamento

8 Luglio 2022
Screenshot 20220708 123534

Masseria Galeone,  in territorio di Martina Franca: il rilevatore della protezione civile ha misurato 33,6 millimetri di pioggia fra mezzanotte e mezzogiorno. Praticamente l’abbondante pioggia di metà mattina che nel centro urbano di Martina Franca ha fatto registrare circa 28 millimetri di pioggia. Ad Altamura sono poco più di trenta. Bollettino di aggiornamento della protezione civile della Puglia (da cui è tratta l’immagine) risalente alle 9,18: San Severo in codice arancione per rischio idrogeologico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione