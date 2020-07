Di Francesco Santoro:

Una visita all’amico e collega Al Bano e poi al mare in Salento. Il viaggio di Gianni Morandi in Puglia prosegue. Dopo Altamura, Lecce, Alberobello e la Valle d’Itria, è stata la volta di Cellino San Marco e delle spiagge del sud della regione. «Sono molti anni che passo tanto tempo d’estate in Salento- scrive il popolare cantante su facebook-. Il sole e il mare, ma non solo. Una terra piena di storia, di arte, di profumi, di musica, di pizzica, di taranta…». Ci «troviamo in Puglia- si legge in un altro post- e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco. Ci ha accolto, insieme a Loredana (Lecciso ndc), con la solita grande ospitalità».