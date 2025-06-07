Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Hanno incontrato il sindaco di Orsara di Puglia, Mario Simonelli, per raccontargli il loro sogno. Per illustrare nel dettaglio quello che manca e che vorrebbero realizzare nella loro comunità: una piscina in paese. Per questo, hanno scritto una lettera e condiviso il progetto che hanno immaginato nel corso degli incontri che hanno fatto nelle ultime settimane grazie a “Galattica a scuola”, un viaggio che ha avuto l’obiettivo di accompagnare gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Virgilio-Salandra “Sacro Cuore” di Orsara di Puglia in un percorso di crescita, responsabilità, partecipazione.

Un’iniziativa che rientra tra le attività del progetto “Galattica Orsara”, che vede il Comune Orsara di Puglia in qualità di ente capofila, gestito dalla cooperativa sociale Medtraining. Le stelle di Galattica Orsara, quindi, stanno brillando attraverso una serie di attività che puntano a far vivere ai più giovani occasioni di confronto con le istituzioni ed esperienze di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali. «Una piscina permetterebbe di praticare sport acquatici in modo sicuro e controllato, migliorando la nostra salute e il nostro benessere – hanno spiegato gli alunni nel corso dell’incontro con il sindaco Simonelli – . Si potranno svolgere attività di riabilitazione per migliorare le condizioni di vita della comunità, in modo da soddisfare anche le esigenze di persone adulte o bisognose con cure terapeutiche o riabilitative. Poi, l’attività in piscina può aiutare a sviluppare importanti valori come il rispetto delle

regole, la collaborazione, la perseveranza e la socializzazione».

Oltre ad illustrare il disegno dell’idea progettuale su cui hanno ragionato e su cui si sono confrontati grazie a “Galattica”, alunni ed alunne hanno evidenziato che «per ampliare la struttura si potrebbero aggiungere un’area ristoro, palestra e spa per potersi rilassare, in modo da avere una ricaduta positiva sull’economia della casa comunale». Per i ragazzi non ci sono dubbi e hanno le idee ben chiare: la piscina «attirerebbe molti giovani dei paesi vicini, quindi crescerebbe anche il turismo del paese, favorendo l’economia locale». Il primo cittadino ha ascoltato con attenzione le richieste motivate e dettagliate degli alunni. All’incontro era presente anche Milena Tancredi, responsabile della Biblioteca dei Ragazzi della Magna Capitana, che ha contribuito a seguire gli alunni.

Al termine dell’incontro, una quindicina di studenti hanno deciso di unirsi e di dare vita al gruppo di “Galattica Junior” che affiancherà i più grandi di “Galattica Orsara” in questa ultima fase del percorso nato su iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.