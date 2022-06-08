Di seguito un comunicato diffuso da Tommaso Gioia:

Avevo comunicato lo scorso sabato 4 giugno che a breve la struttura ospedaliera di Ostuni aprisse a tutti gli utenti, ed infatti con immenso piacere voglio annunciare alla comunità ostunese e provinciale che aspettava da tempo la notizia che l’Ospedale di Ostuni aprisse.

Abbiamo seguito l’iter ed è arrivato il consenso della regione Puglia alla riapertura che avverrà nelle prossime 48 ore, non sarà più ospedale “Solo Covid”.

Finalmente il territorio intero potrà riavere l’ospedale di riferimento in un momento dove tutta la Puglia ed Ostuni in particolare è piena di turisti.

Ringrazio la direzione Generale (Dott. Flavio Roseto), e la Direzione sanitaria (Dott. Vito Campanile) oltre alla Direzione, per aver ascoltato le nostre istanze, e grazie alla celerità della Dirigente Di Servizio In Comando della Regione Puglia(Antonella Caroli)per aver compreso l’importanza dell’apertura del nosocomio di Ostuni.

Tutto questa si è potuto fare perché ci sono le condizioni sanitarie per procedere in sicurezza.

Sono entusiasta per questo risultato raggiunto, ora l’intera comunità e i turisti che affollano Ostuni potranno usufruire del nosocomio Ostuni.

Tengo a ribadire che l’ospedale di Ostuni non verrà declassato, anzi sarà una struttura importante per l’intero territorio provinciale.