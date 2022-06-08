Di seguito un comunicato diffuso da Asset Puglia:

Si è tenuta la fase conclusiva del progetto di educazione alla sicurezza stradale, “La strada non è una giungla“, riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado pugliesi, organizzato dall’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e dalla Regione Puglia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.

Alla presenza dell’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, del direttore generale di Asset, Elio Sannicandro, e della dirigente dell’Ufficio I dell’USR – Puglia, Esterina Oliva, sono stati premiati gli studenti vincitori del Campionato on line sulla sicurezza stradale, edizione 2021/2022.

Il concorso, coordinato da Pierpaolo Bonerba, responsabile del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale di Asset, è stato realizzato su una piattaforma web (http://lastradanoneunagiungla.regione.puglia.it) ed è costituito da una sezione ludica, con un gioco quiz-multimediale a multi risposta, e da una sezione teorica con strumenti didattici (schede di approfondimento, giochi di ruolo e video) utili ai docenti per il coinvolgimento dei ragazzi.

Il progetto, di recente, ha ottenuto la certificazione di “buona pratica” dall’IGA del Ministero dell’Interno ed è inserito nel catalogo del “Piano strategico per la promozione della salute nelle scuole” realizzato da Regione Puglia. “La strada non è una giungla”, dunque, non è solo uno slogan ma, seguendo le indicazioni europee e internazionali, mira a sensibilizzare i giovani cittadini nel dovere di concorrere attivamente al miglioramento della sicurezza stradale richiamandoli ai principi della prudenza, dell’attenzione e del rispetto reciproco come valori da promuovere per abbassare i livelli di rischio.

Hanno aderito 27 Istituti secondari di primo grado e 21 di secondo grado, con il coinvolgimento di 75 docenti e circa 4mila studenti di tutta la regione: 12 della Città metropolitana di Bari, 5 della provincia di Barletta, Andria e Trani, 7 della provincia di Brindisi, 8 della provincia di Foggia, 10 della provincia di Lecce e 6 della provincia di Taranto.

E’ stata una gara di velocità con tecnica digitale, che ha visto i ragazzi rispondere sia su argomenti normativi, come quelli della patente a punti e dell’omicidio stradale, sia su tematiche di carattere civico, tra cui il rispetto dell’ambiente e degli spazi urbani con approfondimenti sulle emissioni di scarico, sulla ZTL e sui centri storici, sui parcheggi rosa e per i disabili, sul corretto utilizzo delle piste ciclabili e del trasporto pubblico.

“La certificazione ottenuta da parte del Ministero dell’Interno come “Buona pratica” evidenzia l’importanza del progetto “La strada non è una giungla”, che punta a formare dei cittadini responsabili e in grado di adottare condotte rispettose della vita propria e altrui – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti -. Gli studenti possono integrare le proprie competenze civiche anche con elementi legati alla sicurezza stradale, così da diventare automobilisti, ciclisti, “piloti” in generale, ma anche pedoni, attenti e consapevoli di regole e buoni comportamenti in grado di ridurre il livello di rischio”.

“Negli ultimi 10 anni l’Unione Europea ha contato circa 12mila bambini e ragazzi di età inferiore ai 17 anni morti in incidente stradale – ha dichiarato il direttore generale di Asset, Elio Sannicandro – e questi numeri rappresentano un prezzo umano e sociale inaccettabile che in qualche modo deve essere fermato. Proseguiremo il percorso di sensibilizzazione e prevenzione per le nuove generazioni con l’obiettivo di avere, nel prossimo futuro, dei cittadini responsabili, consapevoli e promotori per il rispetto delle regole e per il benessere delle persone. Nonostante la pandemia abbia influito sulle attività del progetto – prosegue il direttore dell’Asset – siamo molto contenti dell’impegno profuso dai docenti e all’interesse mostrato dai ragazzi sull’argomento”.

“Questo progetto si inserisce in un concetto di educazione civica più ampio, poiché fornisce quelle competenze trasversali oggi tra gli obiettivi prioritari della scuola – ha detto Esterina Oliva, dirigente dell’Ufficio I dell’USR Puglia –. Con un approccio ludico, che ha riscosso molto successo tra i ragazzi, essi vengono educati alla sostenibilità, al rispetto delle regole sulla sicurezza stradale e alla consapevolezza, affinché anche il semplice gesto di camminare a piedi per strada non arrechi danno a sé stessi e agli altri.”

Il concorso ha visto la formazione di sette gironi da 6 scuole di tutte le province e 650 partecipanti a girone.

Di seguito l’elenco dei vincitori:

GIRONE “STRISCE PEDONALI” I° Grado

SCUOLA COGNOME NOME TOTALE CLASSIFICA Cassano-De Renzio di Bitonto Gnocchi Daniele 134 1 Modugno-Moro di Barletta Farano Gabriele 165 2 Cassano-De Renzio di Bitonto Clemente Luisa 170 3

GIRONE “CINTURA DI SICUREZZA” I° Grado

SCUOLA COGNOME NOME TOTALE classifica Luther King di Accadia Barone Rocco Luigi 409 1 Cianciotta-Modugno di Bitetto Fazio Mariateresa 500 2 I.C. Carovigno Sajetti Kristian 504 3

GIRONE “SEGNALI LUMINOSI” I° Grado

SCUOLA COGNOME NOME TOTALE classifica Fieramosca di Barletta Di Bisceglie Aida 309 1 Antenore-Guaccero di Palo del Colle Schiraldi Giuliana 354 2 Antenore-Guaccero di Palo del Colle Cuonzo Carmen 377 3

GIRONE “DIVIETO DI SORPASSO” I° Grado

SCUOLA COGNOME NOME TOTALE CLASSIFICA Don Bosco-Battisti di Cerignola Lacatusu Alexandra Georgiana 189 1 Don Bosco-Battisti di Cerignola Zingarelli Piergabriel 229 2 IC di Lesina Iannacone Alba 347 3

GIRONE “PISTA CICLABILE” II° Grado

SCUOLA COGNOME NOME TOTALE CLASSIFICA Salvemini di Fasano Hyka Esmeralda 1041 1 Cosmai di Bisceglie Iodice Luca 1071 2 Cosmai di Bisceglie Catino Daniele 1156 3

GIRONE “ROTATORIA” II° Grado

SCUOLA COGNOME NOME TOTALE classifica Vallone di Galatina Barbaro Simona 884 1 Vallone di Galatina Inguscio Mattia 991 2 Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta Lanotte Pietro 1121 3

GIRONE “LIMITE DI VELOCITA'” II° grado

SCUOLA COGNOME NOME TOTALE classifica Da Vinci di Martina Franca Greco Francesco 280 1 Da Vinci di Martina Franca Carbotti Kevin 281 2 Da Vinci di Martina Franca Rosato Nicolo’ 286 3

I campioni regionali per le scuole secondarie di primo grado sono:

1) GNOCHI DANIELE della scuola Cassano-De Renzio di Bitonto;

2) FARANO GABRIELE della scuola Modugno – Moro di Barletta

I campioni regionali per le scuole secondarie di secondo grado sono:

1) FRANCESCO GRECO della scuola Da Vinci di Martina Franca;

2) KEVIN CARBOTTI della scuola Da Vinci di Martina Franca.

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Teatri di Bari:

Si è svolta la giornata conclusiva del progetto-concorso realizzato da Inail Puglia e Assessorato alla promozione della salute della Regione Puglia con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e i Teatri di Bari, che ha visto gli studenti pugliesi protagonisti nella realizzazione di opere culturali. Il teatro e il cinema come potenti strumenti di provocazione e riflessione, in particolare verso i giovani e gli adolescenti, diventano strumenti per accompagnare i “lavoratori del domani” in un viaggio di sentimenti, paure e nuove consapevolezze per sensibilizzarli sui temi della salute e sicurezza sul lavoro e indurli ad assumere atteggiamenti sempre più consapevoli nei confronti dei rischi che li circondano.

Nel corso dell’evento tenutosi al teatro Kismet e condotto da Antonio Stornaiolo, gli spettatori hanno assistito alla messa in scena dei due spettacoli teatrali e dei 4 cortometraggi interamente realizzati dagli studenti delle scuole vincitrici, ai quali sono stati assegnati premi in denaro che dovranno essere impiegati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno degli edifici scolastici.

All’evento hanno partecipato i rappresentanti degli Enti promotori e del mondo dello spettacolo e della cultura: Giuseppe Gigante, Direttore Inail Puglia e Vito Montanaro Direttore Dipartimento promozione Salute Regione Puglia, Esterina Oliva, Dirigente Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia e Onofrio Mongelli, Dirigente Sezione Promozione Salute e Benessere Regione Puglia, Fulvio Longo Responsabile SPESAL Area metropolitana di Bari, Marco Patucchi giornalista e autore del libro “Morire di lavoro”, Alessandro Piva, regista e Erica Mou, cantautrice.

All’iniziativa hanno aderito 36 scuole secondarie di secondo grado, tra le quali merita una menzione l’Istituto Dante Alighieri di Cerignola per aver fatto partecipare gli studenti lavoratori del corso serale, e altrettanti docenti referenti, con il coinvolgimento di 3200 studenti in totale. Dal 27 aprile all’1 giugno sul profilo Facebook del progetto sono state raggiunte 850mila persone e 3.200.000 views.

IL PROGETTO

Il progetto si è sviluppato attraverso un percorso formativo/informativo che ha unito i contenuti specifici in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro a quelli propri del linguaggio teatrale e cinematografico e si è concluso con un concorso tra le sceneggiature teatrali e i cortometraggi elaborati dagli studenti.

Gli studenti, infatti:

· hanno assistito allo spettacolo teatrale “Vite spezzate” che narra le storie di infortuni mortali sul lavoro accaduti in Puglia;

· hanno partecipato a webinar formativi sulle tecniche di elaborazione di sceneggiature teatrali e cinematografici;

· hanno approfondito le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro attraverso i tutorial disponibili sul sito www.scuoladiprevenzione.it;

· hanno partecipato ad un concorso con la realizzazione di cortometraggi e sceneggiature teatrali sui temi della sicurezza sul lavoro.

La commissione e il voto social hanno decretato le due sceneggiature teatrali vincitrici, e i cortometraggi vincitori.

Scuole vincitrici SEZIONE Sceneggiature:

Liceo Simone Morea di Conversano (BA), “Bianco ipocrita”

Docente referente: Tiziana Fornarelli;

Premio della Giuria

IISS Luigi Einaudi di Manduria (TA ) “Il destino non c’entra”.

Docente referente Clelia Nigro

Premio Social

Scuole vincitrici SEZIONE Cortometraggi:

“I supereroi non chiudono mai gli occhi” realizzato dagli studenti dell’IIS Da Vinci – Agherbino di Noci (BA), docente referente: Maria Candida Mirizzi.

I posto Giuria;

“La sicurezza non è un gioco” realizzato dagli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Salvemini di Fasano (BR), docente referente: Gianluca Greco.

II posto Giuria;

“Scacco matto” realizzato dagli studenti del Liceo Simone Morea di Conversano (BA), docente referente: Tiziana Fornarelli.

III posto Giuria;

“Vite spezzate” realizzato dagli studenti del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria (TA), docente referente: Angela Portulano.

I posto Social.

È stato, inoltre, consegnato il Premio “Alessandro Piva” agli studenti dell’IISS Alpi Montale di Rutigliano, accompagnati dal docente referente Luigi Corinna, per l’originalità mostrata nel riproporre scene cult del film “Lacapagira” rivisitate sul tema della sicurezza nei cantieri edili.

“Concludiamo un percorso progettuale nel corso del quale – afferma Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia – i ragazzi hanno avuto modo di riflettere e comprendere che i rischi sono una componente della vita di tutti i giorni e che possono essere gestiti con razionalità attraverso la prevenzione e la conoscenza.”

“La sensibilizzazione del mondo giovanile sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro, attraverso questa coinvolgente iniziativa progettuale, rappresenta una grande opportunità per accrescere nelle giovani generazioni conoscenza e cultura della prevenzione” ha spiegato il direttore del Dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia, Vito Montanaro.

“Dieci anni dedicati alla sensibilizzazione per la sicurezza sul luogo di lavoro. Un tema che decliniamo anche con il teatro, che si conferma linguaggio universale per raccontare tematiche di attualità stretta come questa. La cultura deve avere un ruolo di accrescimento culturale sul territorio e progettualità come questa si muovono nella giusta direzione” aggiunge il presidente della Cooperativa Teatro Kismet, Augusto Masiello.