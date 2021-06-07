Renato Perrini, consigliere regionale pugliese, ha presentato un’interrogazione al presidente Michele Emiliano ed agli assessori al Turismo (Massimo Beay) ed Anita Maurodinoia (Trasporti). Chiede se vi siano prospettive per lo slow travel in Puglia, ovvero il turismo fatto di percorsi in treno con carrozze d’epoca restaurate e con l’utilizzo di reti ferroviarie in disuso. Evidenzia Perrini che proprio l’assessore Bray, nei giorni scorsi, aveva parlato della riapertura del tratto Rocchetta Sant’Antonio-Gioia del Colle dopo undici anni di disuso, dunque ciò potrebbe essere mutuato per altre zone della regione non tralasciando, ad esempio, il percorso fra Taranto e Bari comprese Martina Franca e valle d’Itria. Ne deriverebbe un ampliamento dell’offerta turistica con un beneficio anche economico.