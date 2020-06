“Per ripartire servono investimenti straordinari, non piccoli aggiustamenti.

Eccezion fatta per l’aggiornamento delle graduatorie dei supplenti, su tutte le altre questioni esposte nella lettera inviata per il tentativo di conciliazione le Organizzazioni Sindacali hanno dovuto prendere atto della totale assenza di precisi impegni da parte dell’Amministrazione.” Lo dice il segretario regionale pugliese Cisl scuola, Calianno.