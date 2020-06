E in altre tre regioni

Due milioni di italiani finora hanno scaricato l’app Immuni dagli store Google ed Apple. Un buon numero, nella prima settimana di funzionamento del download. Da oggi Immuni inizia ad essere operativa, in via sperimentale, in quattro regioni: Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia.

L’applicazione rappresenta un supporto al contact tracing importante per contenere la diffusione del corona virus. La privacy è garantita. È opportuno che ciascuno si doti dell’app.