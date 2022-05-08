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8 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 08 maggio 2022

2.057

Nuovi casi

13.680

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 746
Provincia di Bat: 119
Provincia di Brindisi: 230
Provincia di Foggia: 208
Provincia di Lecce: 421
Provincia di Taranto: 314
Residenti fuori regione: 7
Provincia in definizione: 12
93.753

Persone attualmente positive

526

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.091.408

Casi totali

10.709.137

Test eseguiti

989.306

Persone guarite

8.349

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 358.570
Provincia di Bat: 97.087
Provincia di Brindisi: 102.318
Provincia di Foggia: 159.929
Provincia di Lecce: 216.098
Provincia di Taranto: 145.810
Residenti fuori regione: 8.131
Provincia in definizione: 3.465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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