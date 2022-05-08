Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 08 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 746
Provincia di Bat: 119
Provincia di Brindisi: 230
Provincia di Foggia: 208
Provincia di Lecce: 421
Provincia di Taranto: 314
Residenti fuori regione: 7
Provincia in definizione: 12
93.753
Persone attualmente positive
526
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 358.570
Provincia di Bat: 97.087
Provincia di Brindisi: 102.318
Provincia di Foggia: 159.929
Provincia di Lecce: 216.098
Provincia di Taranto: 145.810
Residenti fuori regione: 8.131
Provincia in definizione: 3.465