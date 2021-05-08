Di Francesco Santoro:



Biglietti acquistabili online, tamponi, unità mobili all’ingresso, protocolli di sicurezza, precise regole interne e l’avvio di test pilota. È la ricetta che propongono Regione Puglia e imprenditori del settore per l’organizzazione degli eventi in estate, in attesa delle decisioni del governo. Il risultato è arrivato al termine di una riunione tenutasi in giornata alla quale hanno preso parte l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, i rappresentanti del partenariato e delle associazioni del settore dell’intrattenimento e il consigliere del presidente Michele Emiliano, Luca Rutigliano. «Gli eventi test no Covid saranno analizzati insieme alle istituzioni preposte –commenta Lopalco – anche per stabilire i prossimi passi verso una stabilizzazione di questo importante settore economico intrecciato con quelli del turismo e della cultura, pilastri dell’economia pugliese».