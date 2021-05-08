rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia, organizzazione eventi estivi: le misure da adottare La proposta di Regione ed operatori

8 Maggio 2021
IMG 20200504 203303

Di Francesco Santoro:

Biglietti acquistabili online, tamponi, unità mobili all’ingresso, protocolli di sicurezza, precise regole interne e l’avvio di test pilota. È la ricetta che propongono Regione Puglia e imprenditori del settore per l’organizzazione degli eventi in estate, in attesa delle decisioni del governo. Il risultato è arrivato al termine di una riunione tenutasi in giornata alla quale hanno preso parte l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, i rappresentanti del partenariato e delle associazioni del settore dell’intrattenimento e il consigliere del presidente Michele Emiliano, Luca Rutigliano. «Gli eventi test no Covid saranno analizzati insieme alle istituzioni preposte –commenta Lopalco – anche per stabilire i prossimi passi verso una stabilizzazione di questo importante settore economico intrecciato con quelli del turismo e della cultura, pilastri dell’economia pugliese».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi

polizia foto dietro

Manduria: circonvenzione di incapace anziano, marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione