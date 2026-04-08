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Conseguenze del maltempo: allerta arancione in Molise e parti dell’Abruzzo, codice giallo in zone della Puglia Protezione civile, previsioni meteo

8 Aprile 2026
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Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per le conseguenze del maltempo dei giorni scorsi (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “residua criticità idraulica ordinaria legata al transito dei deflussi contenuti nell’alveo del fiume Fortore.
Nonostante l’assenza di precipitazioni, permane la criticità idrogeologica ordinaria nella zona di allerta Sub-Appennino Dauno, dove potrebbero verificarsi occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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