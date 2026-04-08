Settimo giorno di ricerche di Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie. Disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, strada statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia.
(immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco)
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione