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Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie

8 Aprile 2026
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Settimo giorno di ricerche di Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie. Disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, strada statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia.

(immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco)

 

 

 

 

 


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