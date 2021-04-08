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Puglia, c’è chi ipotizza un passaggio in zona arancione la prossima settimana: calo dell’incidenza di casi. Ma per ora l’occupazione di posti letto è da area rossa e Lopalco la conferma Domani l'ordinanza del ministro della Salute

8 Aprile 2021
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Nelle ultime ore varie testate di primaria importanza hanno teorizzato un cambio di colore per la Puglia, da zona rossa ad arancione già la prossima settimana. Una possibilità che si è alimentata perché negli ultimi giorni l’incidenza dei contagi da corona virus è arrivata al margine, di pochissimo sotto, quota 250 che è quella stabilita dal decreto per finire automaticamente in zona rossa.

La Puglia è così annoverata, secondo il resoconto di Skytg24, fra le otto regioni che sperano di passare da rosso ad arancione con l’ordinanza del ministro della Salute in programma per domani. Peraltro va più col piede sul freno Repubblica che si riferisce all’incidenza di casi quale prospettiva di un’eventuale zona arancione ma i parametri sull’occupazione di posti letto e, specificamente, di terapie intensive fanno pensare di più ad una permanenza in zona rossa. E l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, con una dichiarazione a Repubblica la conferma, di fatto.

 

 

 

 

 

 

 

 


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