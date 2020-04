Di seguito un comunicato diffuso da Asl Brindisi:

Proseguono nell’ospedale di Ostuni i lavori per l’ammodernamento del reparto di Chirurgia Generale. Subito dopo inizierà la ristrutturazione in quello di Ortopedia. “La chiusura è solo temporanea – spiega il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone – e abbiamo potuto farlo perché in questa fase le attività in elezione sono sospese. Gli interventi in urgenza sono stati concentrati nell’ospedale di Francavilla Fontana che ha un’ottima équipe chirurgica”.

“Il restyling di Chirurgia – spiega l’ingegner Renato Ammirabile, direttore tecnico dell’ospedale di Ostuni – durerà un mese e mezzo circa. Stiamo ristrutturando sette stanze di degenza per sedici posti complessivi, i bagni, la medicheria e gli spogliatoi. Abbiamo sostituito le porte in legno con quelle in alluminio, adeguato gli impianti tecnologici e cambiato le luci con plafoniere a led. Stanze e corridoi avranno pavimentazioni e rivestimenti in pvc e corrimano in plastica. Per le pitturazioni abbiamo scelto tutti i colori in base alle indicazioni della cromoterapia”.

Lo stesso tipo di restyling sarà effettuato anche per il reparto di Ortopedia con le sue otto stanze per un totale di diciassette posti letto. I lavori inizieranno subito dopo il completamento del reparto di Chirurgia e avranno una durata di circa sessanta giorni.

Di seguito il comunicato diffuso dai sindaci:

A seguito della nostra nota di ieri, si è tenuta nel pomeriggio una videoconferenza fra i Sindaci del versante occidentale e i vertici della sanità ionica, avente ad oggetto la chiusura dell’Ospedale San Pio di Castellaneta.

Al Direttore Generale dell’ASL di Taranto abbiamo contestato essenzialmente due temi:

– conoscere i tempi della riapertura del nosocomio di Castellaneta;

– evitare di trasferire, seppure momentaneamente, gli operatori del San Pio, presso altri presidi ospedalieri.

Il D.G. Stefano Rossi ha riscontrato le nostre contestazioni, garantendo la riapertura del San Pio entro il tempo limite di “quindici giorni” e che gli operatori sanitari non saranno impiegati presso altri plessi.

Quanto dichiarato dalla Direzione Generale dell’ASL pretendiamo sia condiviso e confermato dal Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dal Capo Dipartimento della Promozione della Salute regionale, Vito Montanaro, in occasione della prossima Conferenza dei Sindaci (in seno all’ASL Taranto) in programma giovedì 9 aprile p.v..

Inoltre, ulteriore tema contestato al manager Rossi è quello del potenziamento del San Pio di Castellaneta come ospedale di I livello, così come previsto nel 2016 dal Piano di Riordino Ospedaliero della Regione Puglia, con particolare riferimento ai reparti di Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Utic, così come da noi segnatamente evidenziato nella nota del 4 aprile u.s..

Pertanto, la Direzione Generale è stata invitata a cogliere la sospensione temporanea del presidio ospedaliero occidentale, come un’opportunità per una ripartenza complessiva, potenziando quei settori che in passato, per diversi motivi, hanno segnato il passo.

Non abbasseremo la guardia, siamo a pronti a tutto assieme alle nostre comunità, per tutelare una risorsa essenziale, forse la più importante in assoluto, del nostro territorio: l’Ospedale San Pio!

Lì, 07 Aprile 2020

I Sindaci del Versante Occidentale della Provincia di Taranto

Il Sindaco del Comune di Castellaneta

f.to Giovanni Gugliotti

Il Sindaco del Comune di Ginosa

f.to Vito Parisi

Il Sindaco del Comune di Laterza

f.to Gianfranco Lopane

Il Sindaco del Comune di Massafra

f.to Fabrizio Quarto

Il Sindaco di Mottola

f.to Giovanni Piero Barulli

Il Sindaco del Comune di Palagianello

f.to Maria Rosaria Borracci

Il Sindaco del Comune di Palagiano

f.to Domenico Pio Lasigna