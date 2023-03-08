rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia: 1627661 positivi a test corona virus, incremento di 146 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

8 Marzo 2023
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 08 marzo 2023

146

Nuovi casi

4.130

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 67
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 16
Provincia di Lecce: 27
Provincia di Taranto: 12
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: 1
2.910

Persone attualmente positive

91

Persone ricoverate in area non critica

2

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.627.661

Casi totali

13.839.053

Test eseguiti

1.615.087

Persone guarite

9.664

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.382
Provincia di Bat: 136.060
Provincia di Brindisi: 155.866
Provincia di Foggia: 226.219
Provincia di Lecce: 346.662
Provincia di Taranto: 218.932
Residenti fuori regione: 17.154
Provincia in definizione: 5.386

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione