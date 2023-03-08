Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 08 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 67
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 16
Provincia di Lecce: 27
Provincia di Taranto: 12
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: 1
2.910
Persone attualmente positive
91
Persone ricoverate in area non critica
2
Persone in terapia intensiva
1.615.087
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.382
Provincia di Bat: 136.060
Provincia di Brindisi: 155.866
Provincia di Foggia: 226.219
Provincia di Lecce: 346.662
Provincia di Taranto: 218.932
Residenti fuori regione: 17.154
Provincia in definizione: 5.386