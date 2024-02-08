rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Medici aggrediti: Lopalco, “la solidarietà non basta” Da rivedere il sistema

8 Febbraio 2024
IMG 20201020 215906

Di seguito un comunicato diffuso da Pier Luigi Lopalco, consigliere regionale della Puglia:

Presidi ospedalieri e operatori sanitari continuano purtroppo ad essere oggetto di violenze e aggressioni. Le cronache degli ultimi giorni dimostrano come medici, infermieri e operatori sanitari – quelli che un tempo erano considerati gli eroi della pandemia – siano sempre più costretti a sopportare il peso di minacce e intimidazioni. È evidente che tale situazione non può permanere.

È quanto dichiara il Consigliere regionale del Pd Pier Luigi Lopalco esprimendo vicinanza e solidarietà a quanti ogni giorno, pur tra mille difficoltà, lavorano con professionalità e abnegazione per tutelare la salute dei cittadini.

“La solidarietà però non basta – prosegue Lopalco. Per uscire da tale situazione è necessario analizzare le cause che generano tale fenomeno. Il Sistema Sanitario Nazionale è in affanno, questo è un dato di fatto. Lo dimostrano i tagli alla spesa sanitaria. La carenza di medici e personale sanitario che provocano inevitabilmente una limitazione delle prestazioni. Se a questo aggiungiamo il continuo puntare il dito contro la cattiva organizzazione del sistema e dei presidi sanitari, le liste d’attesa infinite e la carenza di personale che genera rabbia e sfiducia nel cittadino, il gioco è fatto!”

“Lo dico sommessamente: le “regole del gioco” vanno riscritte. Il pronto soccorso non può e non deve essere la panacea di tutti i mali. Non ci si deve rivolgere al pronto soccorso per patologie croniche o non urgenti e per ottenere prestazioni che potrebbero essere erogate attraverso servizi ambulatoriali. Serve potenziare la medicina del territorio e avviare una campagna di informazione sul ruolo sociale svolto dai professionisti della salute, chiamati troppo spesso a operare in condizioni oggettivamente critiche, ma sempre disposti a prestare la propria opera per il bene della collettività. L’alternativa c’è. Lavoriamo in questa direzione se vogliamo continuare a offrire ai cittadini un servizio sanitario pubblico e universale al servizio dei cittadini” conclude Lopalco.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

david di donatello 2026

David di Donatello: Checco Zalone tra i protagonisti del premio Stasera la cerimonia

Screenshot 2026 05 06 alle 15.53.07

“Felicità”, girata a Polignano a Mare la nuova serie tv polacca Sarà in onda su Telewizjapolska

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione