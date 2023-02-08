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Puglia: 1622627 positivi a test corona virus, incremento di 101 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

8 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 08 febbraio 2023

101

Nuovi casi

3.112

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 2
Provincia di Brindisi: 10
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 24
Provincia di Taranto: 18
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
15.057

Persone attualmente positive

176

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.622.627

Casi totali

13.723.180

Test eseguiti

1.597.977

Persone guarite

9.593

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.560
Provincia di Bat: 135.816
Provincia di Brindisi: 155.327
Provincia di Foggia: 225.735
Provincia di Lecce: 345.314
Provincia di Taranto: 218.386
Residenti fuori regione: 17.112
Provincia in definizione: 5.377

 

 

 


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