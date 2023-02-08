Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 08 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 2
Provincia di Brindisi: 10
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 24
Provincia di Taranto: 18
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
15.057
Persone attualmente positive
176
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.597.977
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.560
Provincia di Bat: 135.816
Provincia di Brindisi: 155.327
Provincia di Foggia: 225.735
Provincia di Lecce: 345.314
Provincia di Taranto: 218.386
Residenti fuori regione: 17.112
Provincia in definizione: 5.377