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Maltempo: la zona settentrionale della Puglia in allerta per temporali, ancora possibile neve Protezione civile, previsioni meteo. Temperature polari in zone di Toscana ed Emilia-Romagna, -17 gradi a Firenzuola

8 Gennaio 2026
Screenshot 20260108 053237

Fa veramente freddo in Italia in questi giorni. Particolarmente rigido in zone del nord e del centro. Ad esempio in Toscana, a Firenzuola, si sono registrati -17 gradi centigradi mentre la temperatura a Medicina (Bologna) è stata registrata a quota -12. Abbondanti nevicate.

Screenshot 20260108 071658In Puglia, oltre che sui rilievi del foggiano, prime tracce di neve su Murgia e territorio di Martina Franca (foto accanto riferita alla zona San Paolo).

Solo due parti di regioni d’Italia oggi in allerta maltempo (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile): di Sicilia e Puglia.

Il dipartimento della protezione civile della Puglia ha emesso l’allerta fino alle 14 odierne. Si fa riferimento a “precipitazioni: nella giornata odierna da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia garganica settentrionale; nella giornata di domani, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra del 1000 m, in calo fino a 600-700 m sui settori settentrionali della regione, con apporti al suolo generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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