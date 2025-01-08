rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Pescara-Termoli-Foggia: “importanti modifiche” alla circolazione ferroviaria dal 15 gennaio Fino al 24 per lavori

8 Gennaio 2025
binario

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dal 15 al 24 gennaio la circolazione ferroviaria sulla relazione Pescara-Termoli-Foggia subirà importanti modifiche a causa di nuovi interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico condotti da RFI fra San Vito-Lanciano (Ch) e San Severo (Fg). I treni a lunga percorrenza e alcuni treni regionali potranno subire deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni, modifiche già segnalate sui canali di vendita delle imprese ferroviarie. Da qui l’invito dell’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, rivolto all’utenza a informarsi con attenzione prima di mettersi in viaggio e ad avere ancora pazienza.

“L’obiettivo comune è quello che alla fine dei numerosi interventi programmati da RFI si possa avere un’infrastruttura ferroviaria moderna, sicura, affidabile, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario e una ottimizzazione dei tempi di viaggio, con benefici soprattutto in termini di puntualità – ha ribadito l’assessore Ciliento -. Ad esempio fra gli interventi infrastrutturali previsti su suolo pugliese ci sono i lavori idraulici propedeutici al raddoppio della tratta fra Ripalta e Lesina.

In questi giorni manterremo un dialogo costante con le imprese di trasporto ferroviario per affrontare qualsiasi tipo di imprevisto dovesse verificarsi, ma confidiamo che i disagi siano ridotti al minimo, anche grazie ai servizi bus sostitutivi e a informazioni all’utenza quanto più capillari e ridondanti possibile.”

Per quel che riguarda la Puglia, i treni del Regionale di Trenitalia fra Termoli e Foggia subiranno cancellazioni e i collegamenti saranno effettuati con bus. I treni del Regionale di Trenitalia Bari-Foggia 4306, 4322 e 4324 saranno interessati da modifiche nell’orario di partenza. Modifiche di orario tra Brindisi e Taranto per il treno Regionale 19984 e tra Bari e Lecce per il treno Regionale 4423. Per le modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza si invita a consultare i canali informativi e di vendita ufficiali delle società di trasporto.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Manduria: circonvenzione di incapace anziano, marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro Polizia

carabinieri notte

Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione