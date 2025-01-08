Ieri è morto Lorenzo Cirasino. Uno dei sindaci più apprezzati di Ostuni, fu anche deputato. Molti messaggi di cordoglio. Eccone alcuni:

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Lorenzo Cirasino, ex deputato e sindaco di Ostuni. Desidero far pervenire alla famiglia e all’intera comunità di Ostuni la mia vicinanza. Ricorderemo Lorenzo Cirasino come un protagonista attento della politica locale e nazionale e un testimone credibile dei valori della nostra Costituzione, attraverso il suo quotidiano e appassionato impegno politico, sindacale e sociale”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

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Di seguito un comunicato diffuso da Federalberghi Brindisi:

«Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Lorenzo Cirasino, deputato, ex sindaco di Ostuni, innovatore, promotore della cultura e del nel turismo della Città Bianca», dichiara il presidente di Federalberghi Brindisi Pierangelo Argentieri.

«La notizia della sua morte – aggiunge Argentieri – lascia un grande vuoto non solo a Ostuni, ma in tutta la nostra Provincia, dove Cirasino era apprezzato per la sua attività politica e per il suo costante interesse per la cultura e il rispetto dell’ambiente». A nome di Federalberghi Brindisi le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari».

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Scrive Antonio Scialpi:



L’ inizio di questo 2025 ci porta via una bellissima persona.

Lorenzo Cirasino.

Docente, Sindaco e deputato di Ostuni.

Una lunga e forte amicizia.

Una personalità di primo piano di Ostuni, della provincia di Brindisi e della Valle d’Itria.

Una grande preparazione culturale. Cultore della storia di Ostuni e del vasto patrimonio culturale materiale e immateriale.

Fine poeta.

Il tutto accompagnato da generosità e mitezza.

Una mente aperta e brillante.

Fino alla fine.

Mi dispiace tantissimo.

Ci seguivamo negli ultimi tempi con i suoi dotti post su Fb.

Nel corso della malattia che non gli impedito di continuare la sua attività culturale.

Con tanta dignità.

Mancherà ad Ostuni. Alla sua carissima famiglia a cui esprimo il cordoglio solidale.

Addio Lorenzo.