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Orsara di Puglia: danneggiamenti, il sindaco denuncia ignoti ai carabinieri "Preoccupazione e rabbia"

8 Gennaio 2025
recinzione abbattuta

Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia, è andato dai carabinieri. È andato a denunciare “i continui atti che hanno causato danni ingenti a strutture pubbliche”.

Dice Simonelli: “C’è preoccupazione ma anche rabbia. L’ultimo atto vandalico in ordine di tempo riguarda una recinzione che è stata divelta e abbattuta. Prima ancora, sono stati infranti degli specchi stradali e ignoti si sono accaniti sui giochi di Parco San Mauro. Sono gesti che non possiamo minimizzare e derubricare come ragazzate perché, oltre a rivelare disprezzo per la cosa pubblica, arrecano danni i cui costi ricadono su tutta la comunità, senza considerare il rischio di certe azioni anche per l’incolumità di chi li compie e di tutti gli altri cittadini. Non siamo disposti a tollerare oltre questi atti da delinquentelli da quattro soldi. Crediamo sia necessaria una maggiore attenzione da parte di tutti verso questo fenomeno, a partire dall’Amministrazione comunale che farà tutto quanto è possibile per favorire l’individuazione dei responsabili. Chiediamo collaborazione anche alla cittadinanza, sia nel supportare l’azione delle forze dell’ordine sia nel far valere la funzione educativa laddove è più importante e necessario, cioè all’interno della famiglia”, ha concluso Mario Simonelli.


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