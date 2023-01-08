Di Nino Sangerardi:
La direzione generale dell’ARET(agenzia regionale del turismo) Pugliapromozione ha approvato l’Avviso con oggetto “Promozione della Puglia nel mondo”, inerente il Piano strategico del turismo Puglia 365 messo in opera dalla Regione Puglia.
Bando volto alla promozione della destinazione Puglia nel Mondo, da realizzare con Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel Mondo riconosciute dalla Legge regionale n.23/2000.
Nel Piano esecutivo di “Puglia 365 comunicazione diffusione partecipazione e partenariato, anno 2022, è prevista una dotazione finanziaria di euro 200.000,00, a valere sul P.O. Fesr 2014-2020 Piano Strategico Puglia 365 del Bilancio di previsione 2022-2024, per le azioni rivolte ai Pugliesi nel Mondo.
Il progetto punta a stimolare la partecipazione attiva delle Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel Mondo riguardo la presentazione di iniziative in grado di offrire servizi destinati alla reclame della destinazione Puglia in Italia e all’estero, ad esclusione del territorio pugliese.
Pertanto l’Avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di manifestazioni che verranno concretizzate da Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel Mondo.
Obiettivo del programma : strutturare eventi per promuovere la Puglia e le sue eccellenze culturali al di fuori delle aree regionali.
Un Avviso pubblico indirizzato esclusivamente alle Federazioni e Associazioni dei Pugliesi nel Mondo. Nel caso di quest’ultime solo se in forza aggregata e non singolarmente, riconosciute dalla norma regionale.
L’importo massimo che potrà essere corrisposto ai soggetti proponenti per l’affidamento di servizi/attività è di 15.000,00 euro.
Le proposte, da creare dal 15 febbraio 2023 al 15 maggio 2023), possono essere inviate fino alle ore 12 del 9 gennaio 2023 tramite il seguente indirizzo : direzione.regionale@aret.puglia.it.
Ciascuna Federazione o Associazione proponente, anche in qualità di semplice partner di progetto, potrà inviare un’unica proposta.
“L’interesse pubblico perseguito—scrive ARET—è rafforzare il Brand Puglia promuovendo il sistema delle Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel Mondo iscritte all’Albo Regionale. Si intende contribuire, con questo Avviso pubblico, al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale(green economy) nell’ambito delle attività riguardanti la sopradetta procedura e dei servizi da acquisire”.