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6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Puglia: 1608338 positivi a test corona virus, incremento di 1136 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

8 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 08 gennaio 2023

1.136

Nuovi casi

7.792

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 339
Provincia di Bat: 64
Provincia di Brindisi: 126
Provincia di Foggia: 141
Provincia di Lecce: 303
Provincia di Taranto: 146
Residenti fuori regione: 13
Provincia in definizione: 4
18.767

Persone attualmente positive

258

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.608.338

Casi totali

13.542.338

Test eseguiti

1.580.107

Persone guarite

9.464

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 514.540
Provincia di Bat: 134.920
Provincia di Brindisi: 153.946
Provincia di Foggia: 224.108
Provincia di Lecce: 341.893
Provincia di Taranto: 216.622
Residenti fuori regione: 16.954
Provincia in definizione: 5.355

 

 

 

 

 

 

 


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