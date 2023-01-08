Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 08 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 339
Provincia di Bat: 64
Provincia di Brindisi: 126
Provincia di Foggia: 141
Provincia di Lecce: 303
Provincia di Taranto: 146
Residenti fuori regione: 13
Provincia in definizione: 4
18.767
Persone attualmente positive
258
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
1.580.107
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 514.540
Provincia di Bat: 134.920
Provincia di Brindisi: 153.946
Provincia di Foggia: 224.108
Provincia di Lecce: 341.893
Provincia di Taranto: 216.622
Residenti fuori regione: 16.954
Provincia in definizione: 5.355