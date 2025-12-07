Di seguito il comunicato:

“Questa mostra non è solo un’esposizione di opere, ma è la dimostrazione tangibile di un percorso, di un viaggio creativo delle proprie unicità, che ognuno di noi percorre per esprimersi, per imparare e per superare gli ostacoli“ così la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei, Taranto, Antonietta Iossa in occasione dell’inaugurazione presso il plesso Giusti di Tamburi della Mostra Artistica intitolata “i sentieri dell’abilità e la forza del segno: dal silenzio al colore, percorsi creativi che hanno trasformato la sfida in stile”. La mostra allestita in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità vuole rappresentare come gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e degli studenti della scuola secondaria di Primo grado, assieme ai loro docenti, hanno trasformato una ricorrenza annuale in un momento di autentica festa di cultura dell’inclusione “Che la nostra scuola è orgogliosa di promuovere e vivere ogni giorno“ continua la DS. “I sentieri dell’abilità“ parla di un viaggio, parla della forza del segno dal silenzio Al colore, celebrando il potere catartico e comunicativo dell’arte. Quando le parole sono in difficoltà, quando Il fisico non risponde, quando c’è un “silenzio“ da colmare, la pittura, il disegno, la scultura, si fanno strumento potente per raccontare emozioni, sogni e la propria visione del mondo trasformando qualunque sfida in sfide. “Non si tratta di negare le difficoltà, ma di trasformarla in qualcosa di unico in un in un modo personale, in uno stile che arricchisce non solo l’artista ma tutta la nostra comunità: è questo il messaggio che abbiamo voluto lanciare ai nostri alunni e studenti e che abbiamo voluto condividere con il quartiere e la città, aprendo le porte della nostra scuola, frutto di un progetto laboratori inclusivo che dimostra come la scuola e il luogo privilegiato, dove le differenze non sono barriere, ma la limita vitale della creatività e della crescita collettiva“, conclude la Iossa.In occasione Dell’evento, è stata donata da parte dell’amministrazione La bandiera di Taranto, città dello sport.