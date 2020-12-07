rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Polignano a Mare: corona virus, morta collaboratrice scolastica 39enne Ne dà notizia il sindaco

7 Dicembre 2020
IMG 20200424 064745

Di Francesco Santoro:

Muore a causa del Covid a soli 39 anni. Giustina Brigido, collaboratrice scolastica dell’istituto “San Francesco d’Assisi” di Polignano a Mare, è tra le vittime più giovani del Coronavirus in Puglia. A dare la notizia della sua scomparsa è il sindaco Domenico Vitto: «La morte è un evento difficile da pensare e quando a morire è un fiore, una ragazza vitale e dolce, la mente si offusca e il dolore prende il sopravvento- scrive su Facebook il primo cittadino-. Polignano oggi ha perso un fiore, una donna che aveva contratto il Covid-19 sul lavoro e che ha lottato per settimane. Questo virus è una forbice subdola che recide senza guardare la carta d’identità. A Giustina, ovunque sia, va il pensiero più dolce che si possa fare. Ai suoi cari l’abbraccio dell’intera comunità».
Vitto, infine, invita alla massima cautela la popolazione: «La zona gialla è forse troppo ottimistica- osserva-, agiamo come se fossimo in zona rossa e non lasciamo nulla al caso».

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione