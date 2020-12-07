Muore a causa del Covid a soli 39 anni. Giustina Brigido, collaboratrice scolastica dell’istituto “San Francesco d’Assisi” di Polignano a Mare, è tra le vittime più giovani del Coronavirus in Puglia. A dare la notizia della sua scomparsa è il sindaco Domenico Vitto: «La morte è un evento difficile da pensare e quando a morire è un fiore, una ragazza vitale e dolce, la mente si offusca e il dolore prende il sopravvento- scrive su Facebook il primo cittadino-. Polignano oggi ha perso un fiore, una donna che aveva contratto il Covid-19 sul lavoro e che ha lottato per settimane. Questo virus è una forbice subdola che recide senza guardare la carta d’identità. A Giustina, ovunque sia, va il pensiero più dolce che si possa fare. Ai suoi cari l’abbraccio dell’intera comunità».