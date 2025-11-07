Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Hanno preso ufficialmente il via ieri i lavori per la “Nuova viabilità esterna di ingresso all’aeroporto di Bari”. Un intervento strategico che rientra nel Masterplan dello scalo del capoluogo pugliese e che punta a potenziare l’accessibilità e la sicurezza della principale porta d’ingresso aeroportuale della Puglia. L’intervento è stato illustrato in mattinata dal Presidente e dal Direttore generale di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile e Marco Catamerò e dal direttore tecnico di AdP, Donato D’Auria. A dare il via ai lavori anche i sindaci di Bari e Bitonto, Vito Leccese e Francesco Paolo Ricci. Sul posto anche i rappresentanti delle ditte esecutrici e l’assessore alle Opere pubbliche del Comune di Bari, Domenico Scaramuzzi.

Il nuovo percorso, lungo circa 500 metri, collegherà l’incrocio tra la provinciale Bitonto–Palese e la viabilità aeroportuale esistente, all’altezza della rotatoria principale. Il tracciato si svilupperà su una carreggiata a due corsie, con marciapiede e pista ciclabile, per un investimento complessivo di circa 3,7 milioni di euro. Nelle prime fasi operative sono già state completate le attività di espianto e reimpianto degli alberi lungo il tracciato: 23 secolari e 150 non secolari che, a seguito di autorizzazione da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia si trovano nelle aree aeroportuali. Sono state anche effettuate operazioni di bonifica bellica.

“Con questo intervento – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – proseguiamo nel percorso di modernizzazione e potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’aeroporto di Bari. La nuova viabilità garantirà un accesso più fluido e sicuro allo scalo, migliorando la mobilità non solo per i passeggeri, ma anche per i cittadini e per le attività economiche del territorio. È un investimento che conferma l’impegno di Aeroporti di Puglia nel coniugare sviluppo, sostenibilità e qualità dei servizi”.

L’opera, che interessa un’area di circa 2 ettari (20.000 mq), è stata approvata con VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e conformità urbanistica. A seguito della Conferenza dei Servizi, Aeroporti di Puglia è stata delegata da ENAC alla gestione delle procedure di esproprio.

I lavori, della durata stimata di 169 giorni, dovranno terminare entro l’inizio dell’estate e sono stati affidati al RTI composto da Pasquale Alò srl di Monopoli, SIPA spa di Bari e Siles srl di Andria.