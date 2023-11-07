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8 Maggio 2026
Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta

New York prima della ripartenza per la Puglia Maratona e non solo

7 Novembre 2023
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Compiuta la sua terza maratona di New York, Enrico Pellegrini avvocato di Martina Franca ci invia un paio di foto per i nostri lettori. Immagini notturni della megalopoli, prima della ripartenza per la Puglia. Sempre una grande suggestione.

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