Compiuta la sua terza maratona di New York, Enrico Pellegrini avvocato di Martina Franca ci invia un paio di foto per i nostri lettori. Immagini notturni della megalopoli, prima della ripartenza per la Puglia. Sempre una grande suggestione.
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