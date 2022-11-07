Da tweet Ultinora.net – POLITICS:
Michele #Emiliano: “Io personalmente non chiuderei la porta all’ipotesi terzo polo e Letizia Moratti perché con un campo più largo potremmo mandare all’opposizione Fratelli d’Italia e Lega alla Regione Lombardia.”
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