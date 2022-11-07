Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con decreto odierno, ha proclamato il lutto regionale per le sette vittime dell’incidente in elicottero avvenuto il 5 novembre nei pressi di Apricena (FG), disponendo l’esposizione della bandiera della Regione Puglia a mezz’asta su tutte le sedi istituzionali della Regione.
Il lutto regionale è proclamato su tutto il territorio regionale nelle giornate delle celebrazioni delle esequie delle vittime.