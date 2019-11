Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

È la sicurezza digitale la nuova frontiera dell’Information Technology pugliese. Regione Puglia, Cisco, IBM, Microsoft e le principali aziende pugliesi dell’IT saranno a confronto su questo tema all'”International Business Forum: le nuove frontiere dell’IT in Puglia”, in programma il 7 e l’8 novembre al Grand Hotel Masseria Santa Lucia di Ostuni. L’evento, organizzato da Regione Puglia (Sezione Internazionalizzazione), Distretto Produttivo dell’Informatica, Puglia Sviluppo e InnovaPuglia, intende promuovere un percorso di ricerca e condivisione di esperienze e pratiche per innalzare i livelli di qualità e sicurezza digitale della Puglia.

«Il settore dell’Information technology – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Cosimo Borraccino – con le sue oltre 4mila 600 imprese è fortemente radicato in Puglia e con una tradizione importante anche nella formazione e nella ricerca. Proprio per questo riteniamo che le nostre imprese siano pronte a fornire prodotti e servizi innovativi ma anche a fare ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel comparto della sicurezza digitale. Il forum accenderà i riflettori su questo tema e sulla Puglia come luogo di attrazione di investimenti e competenze anche in tale settore, secondo le sue diverse declinazioni».

«Il settore IT pugliese – dichiara Salvatore Latronico, presidente del Distretto Produttivo dell’Informatica – sta avviando un percorso di specializzazione nell’ambito della sicurezza digitale con lo scopo creare intorno a questo tema, in collaborazione con gli altri attori regionali, un sistema di competenze riconoscibile al di fuori del territorio regionale e, ci auguriamo, nazionale; questo Forum rappresenta un’unica opportunità di confronto con i maggiori player internazionali dell’Information Technology al fine di avviare un dialogo sull’evoluzione delle tecnologie e sulle varie soluzioni applicative in termini di sicurezza digitale di rete, applicativa e organizzativa».

Giovedì mattina, dopo l’introduzione ai lavori a cura del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, e del presidente del Distretto Produttivo dell’Informatica Salvatore Latronico, si apre la sessione dedicata a “Strategie e sfide per la sicurezza nell’era digitale”. Moderata dal direttore generale di InnovaPuglia Alessandro Di Bello, la sessione si aprirà con l’intervento in video del ministro per l’Innovazione tecnologica Paola Pisano che illustrerà le nuove strategie del governo nel campo della sicurezza digitale. Seguiranno gli interventi di Domenico Laforgia, direttore del dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia e Domenico Ferrara, Policy Officer, Cybersecurity Technology & Capacity building – DG Connect, Commissione Europea, che presenteranno le visioni a livello regionale ed europeo dello sviluppo del settore digitale e le principali iniziative in corso. La sessione proseguirà con gli interventi qualificati di Francesco Vestito, generale di Divisione Aerea – comandante delle Forze da combattimento, già comandante interforze per le Operazioni cibernetiche; Marco Angelini, coordinatore del progetto CyberReadiness.IT, Laboratorio nazionale di Cybersecurity del Cini; Danilo Caivano, Osservatorio IT, Distretto produttivo dell’Informatica e professore associato al dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari.

Nel pomeriggio la sessione di visione internazionale affronterà il tema delle “Esperienze per la sicurezza globale”. Sarà moderata da Gianni Sebastiano, già presidente del Distretto produttivo dell’Informatica e parteciperanno Paul D’Cruz, Director SecOps Emear di Cisco, Carlo Mauceli, National Digital Officer di Microsoft, Chris Neely, director Systems Engineering di Ibm, Alexey Pinchuk, chief Business Development Officer, SearchInform.com e rappresentante di Russoft, la più importante associazione di produttori di software in Russia.