La bambina è nata stamattina nell’ospedale “Di Venere” di Bari. È figlia della signora Valeria Gentile e di Michele Emiliano. Il presidente della Regione Puglia è diventato papà per la quarta volta.
Auguri.
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