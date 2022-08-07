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Puglia: 1417641 positivi a test corona virus, incremento di 1763 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 agosto 2022

1.763

Nuovi casi

10.138

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 473
Provincia di Bat: 111
Provincia di Brindisi: 184
Provincia di Foggia: 183
Provincia di Lecce: 452
Provincia di Taranto: 296
Residenti fuori regione: 54
Provincia in definizione: 10
45.739

Persone attualmente positive

420

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.417.641

Casi totali

12.228.666

Test eseguiti

1.363.026

Persone guarite

8.876

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 459.125
Provincia di Bat: 123.994
Provincia di Brindisi: 133.721
Provincia di Foggia: 201.711
Provincia di Lecce: 287.789
Provincia di Taranto: 192.694
Residenti fuori regione: 13.841
Provincia in definizione: 4.766

 

 

 

 

 

 

 

 


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