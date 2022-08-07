Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 473
Provincia di Bat: 111
Provincia di Brindisi: 184
Provincia di Foggia: 183
Provincia di Lecce: 452
Provincia di Taranto: 296
Residenti fuori regione: 54
Provincia in definizione: 10
45.739
Persone attualmente positive
420
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.363.026
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 459.125
Provincia di Bat: 123.994
Provincia di Brindisi: 133.721
Provincia di Foggia: 201.711
Provincia di Lecce: 287.789
Provincia di Taranto: 192.694
Residenti fuori regione: 13.841
Provincia in definizione: 4.766