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Puglia: 257458 positivi a test corona virus, incremento di 360 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 7 agosto 2021 in Puglia, sono stati registrati 17440 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 360 casi positivi: 63  in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 118  in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.
E’ stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi.
Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.978.308 test.
247615 sono i pazienti guariti.
3260 sono i casi attualmente positivi.
Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257458, così suddivisi:
96.148 nella Provincia di Bari;
26.071 nella Provincia di Bat;
20.289 nella Provincia di Brindisi;
45.718 nella Provincia di Foggia;
39.946 nella Provincia di Taranto;
874  attribuiti a residenti fuori regione
423 casi provincia di residenza non nota.
I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.
Si ollettino epidemiologico Regione Puglia 7.8.2021 è disponibile al link:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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