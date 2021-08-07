Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 7 agosto 2021 in Puglia, sono stati registrati 17440 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 360 casi positivi: 63 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 118 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.978.308 test.

247615 sono i pazienti guariti.

3260 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257458, così suddivisi:

96.148 nella Provincia di Bari;

26.071 nella Provincia di Bat;

20.289 nella Provincia di Brindisi;

45.718 nella Provincia di Foggia;

39.946 nella Provincia di Taranto;

874 attribuiti a residenti fuori regione

423 casi provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.