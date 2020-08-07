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4 Maggio 2026
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Martina Franca: imbrattato comitato elettorale nel centro storico Del candidato Vietri (FdI) alle regionali

7 Agosto 2020
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Di seguito un comunicato diffuso da Giampaolo Vietri, candidato al consiglio regionale della Puglia:

Avviata la campagna elettorale per le regionali iniziamo a registrare i primi segnali di ostilità che ormai puntualmente ci accompagnano sul piano politico e personale. Ignoti infatti la notte scorsa hanno imbrattato il mio comitato elettorale situato nel centro storico di Martina Franca. Atti vili che ormai da anni personalmente subisco finanche di recente sotto il portone di casa. Probabilmente la persecuzione degli avversari politici rientra nel modo di essere di una estrema sinistra che non conosce altri modi civili per confrontarsi. Prendiamo atto di questo clima arroventato e a noi ostile ma affronteremo la nostra campagna elettorale senza farci distrarre da queste intimidazioni, rimanendo sulle questioni concrete che invece affliggono il territorio e che interessano i cittadini della nostra provincia.

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