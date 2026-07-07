Di seguito il comunicato:

«Oggi in Consiglio abbiamo approvato un’importante norma per esentare dall’Irap le imprese del terzo settore. Si tratta di una norma molto attesa da queste imprese che svolgono un’attività fondamentale a favore dei cittadini e che dedicano ogni giorno attraverso i volontari la loro attività per migliorare le condizioni proprio di vita delle persone. Questa esenzione è un atto di giustizia verso chi, senza scopo di lucro, si mette a disposizione degli altri.

L’Irap, per un ente del Terzo Settore, rappresenta un peso sproporzionato rispetto alla sua natura non lucrativa.

È stato quindi approvato un provvedimento di equilibrio istituzionale, a costo zero per il bilancio, che garantisce continuità e certezza a migliaia di realtà associative pugliesi nel pieno di una transizione normativa complessa».