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Puglia: terzo settore, “esenzione Irap atto di giustizia” Capone

7 Luglio 2026
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Di seguito il comunicato:

«Oggi in Consiglio abbiamo approvato un’importante norma per esentare dall’Irap le imprese del terzo settore. Si tratta di una norma molto attesa da queste imprese che svolgono un’attività fondamentale a favore dei cittadini e che dedicano ogni giorno attraverso i volontari la loro attività per migliorare le condizioni proprio di vita delle persone. Questa esenzione è un atto di giustizia verso chi, senza scopo di lucro, si mette a disposizione degli altri.

L’Irap, per un ente del Terzo Settore, rappresenta un peso sproporzionato rispetto alla sua natura non lucrativa.

È stato quindi approvato un provvedimento di equilibrio istituzionale, a costo zero per il bilancio, che garantisce continuità e certezza a migliaia di realtà associative pugliesi nel pieno di una transizione normativa complessa».


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