Di seguito il comunicato:

In Puglia comprare casa può costare meno di 500 euro al metro quadro. Il comune più economico della regione è Salice Salentino, in provincia di Lecce, con 473 euro/m², secondo l’Ufficio Studi di idealista. Sotto i 550 euro/m² anche San Donaci (486 euro/m², Brindisi), Collepasso (486 euro/m², Lecce) e Melissano (503 euro/m², Lecce): la classifica dei più economici è quasi tutta salentina, con i valori più bassi nei paesi interni, mentre i prezzi più alti si concentrano sulla costa (Monopoli, Ostuni, Otranto).