La prima domenica di luglio è anche la prima giornata di bollino rosso dell’estate in tema di traffico stradale ed autostradale. Il traffico delle vacanze è stimato più intenso, in particolare, nel pomeriggio.
Non è la stessa situazione che si registra per il traffico ferroviario. Dalle 21 di ieri è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore.
Questa prima domenica di luglio è considerata giornata di aumento delle temperature, anche in Puglia. Tra le città campione secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, codice giallo per Bari che ieri era in verde.