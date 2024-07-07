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8 Maggio 2026
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Traffico delle vacanze: strade ed autostrade, oggi pomeriggio bollino rosso. Treni: sciopero fino a stasera Caldo: oggi Bari in codice giallo

7 Luglio 2024
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La prima domenica di luglio è anche la prima giornata di bollino rosso dell’estate in tema di traffico stradale ed autostradale. Il traffico delle vacanze è stimato più intenso, in particolare, nel pomeriggio.

Non è la stessa situazione che si registra per il traffico ferroviario. Dalle 21 di ieri è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore.

Questa prima domenica di luglio è considerata giornata di aumento delle temperature, anche in Puglia. Tra le città campione secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, codice giallo per Bari che ieri era in verde.

 

 

 

 


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